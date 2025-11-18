Jardinería: el edulcorante secreto para revitalizar el jardín

Los que saben de jardinería recomiendan combinar azúcar con otros ingredientes caseros para revitalizar las plantas.

El mundo de la jardinería es mucho más amplio y versátil de lo que se cree. Con solo un ingrediente de cocina se pueden hacer muchas cosas para ayudar a la salud y al crecimiento de las plantas. Solo se necesita conocimiento.

Jardinería El azúcar al combinarse con otros elementos cotidianos se puede transformar en un gran enraizante, fertilizante y abrillantado de hojas que está revolucionando los trucos de jardinería casera. La clave está en la glucosa que las plantas usan como fuente de energía rápida.

Para tener un poderoso enraizante se mezcla una cucharada de azúcar con un vaso de leche y así se estimulará la formación de nuevas raíces. Les dará fuerza a los esquejes para que puedan crecer.

Jardinería. Un ingrediente clave para las plantas. Getty Images Mientras que una pequeña cantidad de azúcar con agua es una solución nutritiva que proporciona a las hojas de las plantas una nutrición superficial que las deja brillantes y saludables. Se pueden rociar las hojas con un pulverizador.

También si el objetivo es una floración más abundante y vistosa, el truco de la cerveza es una buena opción. Para eso se mezcla un poco de azúcar con cerveza que aporta levadura y carbohidratos, mientras que el azúcar potencia la energía. Esta mezcla es un gran fertilizante que favorece la floración. Se aplica directamente en la base de la planta.