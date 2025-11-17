Limpieza: el trucazo infalible para eliminar la grasa del horno

Es posible ablandar la grasa y deshacerse de ella con bicarbonato de sodio y agua. Una pasta que no falla en la limpieza.

Es sabido que el horno es uno de los electrodomésticos que más grasa acumula y residuos que son difíciles de quitar. Sin embargo, existen soluciones caseras que se encuentran en la despensa con ingredientes naturales para una limpieza profunda.

Limpieza: trucos caseros La pasta que no falla nunca es la mezcla de bicarbonato de sodio, abrasivo suave y neutralizador de olores, con agua. Para eso se mezcla media taza de este producto antiácido con unas cucharadas de agua hasta que se forme una pasta similar a la de un frosting.

Luego, con el horno frío y las parrillas retiradas, se extiende la pasta por todo el interior haciendo hincapié en las manchas más oscuras. De a poco la pasta de bicarbonato de sodio se irá poniendo marrón al entrar en contacto con la grasa. Esto se debe dejar actuar al menos doce horas hasta que el bicarbonato disuelva la grasa.

Gemini_Generated_Image_anyyhoanyyhoanyy Limpieza. Un truco que no falla. Fuente: IA Gemini. Al otro día, se recomienda rociar las zonas tratadas con vinagre blanco porque eso genera una reacción efervescente que ayudará a aflojar la suciedad restante. Retirar los residuos con un paño humedecido en agua tibia.