Limpieza: el truco para crear una mezcla mágica que desintegra la grasa de la cocina

Es posible realizar una limpieza sencilla y efectiva con ingredientes como bicarbonato de sodio y alcohol, entre otros.

El truco casero para limpiar el extractor de la cocina (Shutterstock).

Los que están en el mundo de la limpieza siempre tienen algún secreto bien guardado para hacer la tarea diaria mucho más sencilla. Se trata de un truco económico y sorprendentemente eficaz que combina elementos comunes del hogar.

Limpieza Es posible preparar una fórmula casera potente para desintegrar la grasa que se acumula en la cocina dejando las superficies relucientes y como nuevas. En simples pasos se puede lograr.

La clave reside en la combinación de agentes que actúan como desengrasantes potentes, desinfectantes y potenciadores de brillo. Para eso se necesitará detergente líquido, bicarbonato de sodio, alcohol etílico y azúcar.

En un recipiente se coloca agua caliente y tres cucharadas de detergente, media taza de alcohol, dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Y el toque final se dará con una cucharada de azúcar. Mezclar hasta que todos los ingredientes se integren y se disuelvan.

Por último, se puede crear un potente abrillantador de acero inoxidable. Con un paño de microfibra humedecido en aceite de oliva o aceite de bebé hay que frotar siguiendo la dirección del grano. El aceite deja una fina capa protectora que combate las huellas. Con estos trucos de limpieza la cocina quedará impecable.