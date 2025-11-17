Jardinería: magia en un vaso de agua, la tendencia verde para transformar el hogar

Existe una manera sencilla, limpia y elegante de propagar las plantas, según los expertos en jardinería.

Los que están en el mundo de la jardinería saben que es posible propagar y multiplicar las plantas sin necesidad de tierra usando solamente un recipiente con agua. Es una práctica sencilla, limpia y que se ha vuelto cada vez más popular.

Jardinería: propagación de plantas La propagación en agua es una técnica que permite observar el crecimiento de las plantas, además de darle un toque natural y elegante a cada espacio. En primer lugar, hay que elegir el esqueje correcto. Hay que seleccionar una rama sana de la planta que tenga de 10 a 15 cm de largo.

Dos o tres gotitas de agua oxigenada ayudarán a enraizar tus esquejes con éxito Foto: Shutterstock Jardinería. La mejor forma de propagar. Foto: Shutterstock El paso siguiente es retirar las hojas de la parte inferior del esqueje para asegurar que ninguna parte foliar quede sumergida en el agua, lo que podría provocar su pudrición. Después se coloca el esqueje en un vaso con agua limpia. El pequeño “invernadero” deberá estar en un lugar que tenga buena luz indirecta.

Es importante en este proceso cambiar el agua cada tres o cinco días, siempre a temperatura ambiente. Una vez que las raíces de la planta tengan entre 5 y 8 centímetros de longitud la planta estará lista para ser trasplantada a una maceta con sustrato.

Hay muchas plantas de interior que son ideales para este método: