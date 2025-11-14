Presenta:

Tendencias

jardín

Las 3 plantas infaltables en el jardín en noviembre: florecerán todo el verano

Estas especies son ideales para quienes buscan renovar el jardín con opciones fáciles de cuidar y recomendadas por especialistas en jardinería.

Alejandro Llorente

Las plantas recomendadas para noviembre permiten tener un jardín colorido y lleno de vida en verano. Foto: Shutterstock

Cerca del verano, todos los amantes de la jardinería desean renovar sus plantas y darle color y alegría al ambiente, sin embargo, esto no es siempre fácil y la elección de las flores que vamos a plantar es fundamental. Por eso, seleccionamos tres plantas infalibles, que resisten altas temperaturas, para que crezcan en enero, febrero y marzo en el jardín.

Petunias: las flores que llenan de color el jardín

Estas clásicas flores del jardín de nuestras abuelas es una de las preferidas para el verano porque florecen de manera continua y requieren de pocos cuidados. Solo necesitan bastante sol directo y un riego moderado. Se puede poner en caneteros, macetas y balcones, siempre y cuando el sustrato sea rico en nutrientes y bien drenado.

Las petunias no requieren mucho mantenimiento y dan color al jardín. Foto: Shutterstock

Geranios: clásicos que no fallan

Los geranios soportan perfectamente la exposición solar y el calor intenso, en este sentido, nunca se deben poner a la sombra. Por otro lado, es una planta que resiste la falta de agua ocasional, lo que la convierte en una opción excelente para quienes no quieren regar todos los días. Aunque es una de las plantas recomendadas, debe tenerse en cuenta que tiene un enemigo: la polilla del geranio. Se debe prestar particular atención a esto y buscar insecticidas para combatirla.

Los geranios soportan el sol fuerte y el calor, por lo que son una de las plantas más confiables para el jardín en verano. Foto: Shutterstock

Verbena: flores pequeñas, efecto potente

La verbena es otra planta infaltable para esta época. Produce gran cantidad de flores pequeñas que se mantienen durante meses. Necesita mucho sol y suelo bien drenado. Es una gran aliada para atraer mariposas y sumar vida al ambiente. Se puede situar en pleno sol o en sombra parcial, aunque en ese caso es más vulnerable a hongos.

La verbena es la planta ideal para atraer mariposas y vida al jardín.

