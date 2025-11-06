Las tres plantas que atraen a los colibríes al jardín

Estas plantas llenarán tu jardín de color, vida y colibríes, creando un espacio natural lleno de movimiento y energía.

Estas tres plantas convierten el jardín en un refugio natural para colibríes. Foto: Archivo

Hay algo mágico en ver un colibrí revoloteando entre las flores. Inclusive, en muchas culturas su visita tiene diferentes significados. Estos pequeños, veloces y curiosos pájaros hacen que un momento se vuelva un espectáculo natural. Si querés atraerlos a tu jardín, hay tres plantas que no pueden faltar.

Salvias, las favoritas de los colibríes Las salvias es una planta clásica para el jardín. Sus flores alargadas y de colores intensos, sobre todo rojas y violetas, son ideales para que los colibríes se alimenten de su néctar. Además, florecen durante gran parte del año y no requieren demasiado cuidado.

colibri.jpg Un jardín con salvias, fucsias y lantanas garantiza visitas diarias de colibríes. Foto: Shutterstock Fucsias, elegantes y llenas de vida Las fucsias aportan un toque decorativo único a cualquier ambiente. Con sus flores colgantes y tonos rosados o púrpuras, son irresistibles para los colibríes. Prefieren los lugares con algo de sombra y crecen muy bien en macetas o canteros. Además, atraen a otros polinizadores como mariposas.

Lantanas, color y movimiento constante Las lantanas son fuertes, alegres y florecen casi todo el año. Sus ramos multicolores atraen a los colibríes y también a mariposas. Es una planta que resiste el calor, el sol directo y la falta de agua ocasional.