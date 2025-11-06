Las tres plantas que transforman el jardín en noviembre: resistentes, coloridas y sin mucho mantenimiento
Para aprovechar el clima cálido y soleado de noviembre, hay tres plantas que se destacan por su floración intensa y los colores que aportan al jardín.
Noviembre es un mes ideal para pasar tiempo en el jardín, regar y cuidar plantas. La temperatura sube, el sol se intensifica y con esto, muchas plantas comienzan su momento de floración. En este sentido, sumar algunas en este momento puede aportar color y mejorar el espacio.
Geranios: las flores clásicas y duraderas
Los geranios son una de las plantas más elegidas en primavera y verano. Resisten bien el sol directo, necesitan poco riego y florecen de manera continua. Además, existen muchas variedades y colores, por lo que se adaptan a balcones, patios o jardines sin problemas.
Lavanda: la planta que aporta aroma y resistencia
La lavanda es ideal para quienes buscan un toque rústico y perfumado. Requiere muy poca agua, tolera altas temperaturas y atrae mariposas y abejas, favoreciendo la polinización natural y llenando el jardín de vida. Su color violeta aporta frescura y combina bien con otras flores.
Petunias: color todo el mes
Las petunias llenan cualquier rincón de color. Son perfectas para macetas colgantes o canteros soleados, florecen durante toda la estación y se adaptan con facilidad. Requieren riegos moderados y un poco de sol diario para mantener sus flores brillantes.
Noviembre es un mes perfecto para disfrutar del jardín. Con el aumento de la temperatura y los días más largos, el sol estimula el crecimiento y la floración de muchas especies. Incorporar nuevas plantas en esta época no solo aporta color, sino que también renueva y llena de vida cualquier espacio verde.
Estas tres especies no solo embellecen el jardín durante noviembre, sino que además requieren poco mantenimiento, algo que las vuelve ideales para quienes disfrutan de la jardinería sin dedicarle demasiado tiempo.