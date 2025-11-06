Las tres plantas que transforman el jardín en noviembre: resistentes, coloridas y sin mucho mantenimiento

Para aprovechar el clima cálido y soleado de noviembre, hay tres plantas que se destacan por su floración intensa y los colores que aportan al jardín.

Noviembre es un mes ideal para pasar tiempo en el jardín, regar y cuidar plantas. La temperatura sube, el sol se intensifica y con esto, muchas plantas comienzan su momento de floración. En este sentido, sumar algunas en este momento puede aportar color y mejorar el espacio.

Geranios: las flores clásicas y duraderas Los geranios son una de las plantas más elegidas en primavera y verano. Resisten bien el sol directo, necesitan poco riego y florecen de manera continua. Además, existen muchas variedades y colores, por lo que se adaptan a balcones, patios o jardines sin problemas.

Lavanda: la planta que aporta aroma y resistencia La lavanda es ideal para quienes buscan un toque rústico y perfumado. Requiere muy poca agua, tolera altas temperaturas y atrae mariposas y abejas, favoreciendo la polinización natural y llenando el jardín de vida. Su color violeta aporta frescura y combina bien con otras flores.

Petunias: color todo el mes Las petunias llenan cualquier rincón de color. Son perfectas para macetas colgantes o canteros soleados, florecen durante toda la estación y se adaptan con facilidad. Requieren riegos moderados y un poco de sol diario para mantener sus flores brillantes.

Noviembre es un mes perfecto para disfrutar del jardín. Con el aumento de la temperatura y los días más largos, el sol estimula el crecimiento y la floración de muchas especies. Incorporar nuevas plantas en esta época no solo aporta color, sino que también renueva y llena de vida cualquier espacio verde.