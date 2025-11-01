La planta que suma valor a tu jardín y es fácil de cuidar

Ideal para quienes aman el jardín pero no tienen mucho tiempo, esta planta es fácil de cuidar y se adapta a cualquier lugar.

Con poco riego y algo de sombra, esta planta puede mantenerse verde todo el año en el jardín. Foto: Shutterstock

Si estás pensando en renovar tu jardín sin gastar demasiado tiempo ni esfuerzo, existe una planta que puede convertirse en la protagonista del espacio. Se trata del boj (Buxus sempervirens), una planta que los amantes de la jardinería adoran por su bajo mantenimiento, su aspecto elegante y su capacidad para adaptarse a distintos climas.

Una planta clásica que nunca pasa de moda El boj es un arbusto perenne que puede crecer tanto en maceta como en el suelo. Su follaje denso y brillante mantiene su color verde todo el año, lo que aporta frescura y vida incluso en los meses más fríos. Además, se puede podar con facilidad para darle forma, por lo que es ideal para crear cercos, figuras ornamentales o bordes prolijos.

shutterstock_2489943493 El boj es una de las plantas más elegantes y fáciles de mantener en cualquier jardín. Foto: Shutterstock A diferencia de otras plantas ornamentales, el boj no requiere riegos constantes ni cuidados complejos. Solo necesita buena luz natural, un sustrato bien drenado y podas ocasionales para mantener su forma.

El secreto de su popularidad Más allá de su belleza, el boj es una planta muy resistente. Tolera tanto el frío como el calor, y se adapta sin problemas a zonas de sombra parcial. Por eso, se ha convertido en una de las especies preferidas en jardines minimalistas y patios pequeños, donde se busca una estética verde pero ordenada.