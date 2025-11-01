La planta que suma valor a tu jardín y es fácil de cuidar
Ideal para quienes aman el jardín pero no tienen mucho tiempo, esta planta es fácil de cuidar y se adapta a cualquier lugar.
Si estás pensando en renovar tu jardín sin gastar demasiado tiempo ni esfuerzo, existe una planta que puede convertirse en la protagonista del espacio. Se trata del boj (Buxus sempervirens), una planta que los amantes de la jardinería adoran por su bajo mantenimiento, su aspecto elegante y su capacidad para adaptarse a distintos climas.
Una planta clásica que nunca pasa de moda
El boj es un arbusto perenne que puede crecer tanto en maceta como en el suelo. Su follaje denso y brillante mantiene su color verde todo el año, lo que aporta frescura y vida incluso en los meses más fríos. Además, se puede podar con facilidad para darle forma, por lo que es ideal para crear cercos, figuras ornamentales o bordes prolijos.
A diferencia de otras plantas ornamentales, el boj no requiere riegos constantes ni cuidados complejos. Solo necesita buena luz natural, un sustrato bien drenado y podas ocasionales para mantener su forma.
El secreto de su popularidad
Más allá de su belleza, el boj es una planta muy resistente. Tolera tanto el frío como el calor, y se adapta sin problemas a zonas de sombra parcial. Por eso, se ha convertido en una de las especies preferidas en jardines minimalistas y patios pequeños, donde se busca una estética verde pero ordenada.
Cómo cuidarlo correctamente
-
Luz: prefiere zonas con luz indirecta o semisombra.
Riego: solo cuando el sustrato esté seco; el exceso de agua puede dañarlo.
Poda: realizá una o dos veces al año, idealmente en primavera o verano.
Sustrato: bien drenado, con mezcla de tierra negra y compost.
Con pocos cuidados y una gran durabilidad, el boj demuestra que no hace falta ser experto para tener un jardín atractivo y ordenado. Una planta sencilla, elegante y funcional, que suma valor estético y natural a cualquier hogar.