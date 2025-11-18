Jardinería: las plantas que hay que tener para recibir la visita de un colibrí

Los que saben de jardinería recomiendan tener algunas plantas para atraer a estas aves mensajeras y hermosas.

Muchos que se dedican a la jardinería creen que la visita de un colibrí no es una casualidad, sino una señal. Más allá de su belleza, la presencia de estas aves es una muestra de que el jardín es un espacio de armonía.

Jardinería Para asegurarse la visita de estos mensajeros es importante que su energía encuentre resonancia y algunas plantas en particular los atraen. En realidad, hay flores que son un imán natural para estas aves que aportan paz.

colibri Jardinería: aves mensajeras del amor. Es por eso que hay que incluir en el jardín especies con flores de colores vibrantes y especies con flores tubulares ricas en néctar. Son plantas que hay que cultivar para poder atraer la visita de un colibrí.

Una opción es tener una salvia. Estas plantas son un éxito, su abundante néctar y sus flores son la fuente de energía preferida de estas aves. Florecen durante meses y no requieren de mucho mantenimiento. También el hibisco o la rosa china, arbustos de flores llamativas, son un clásico para atraer colibríes con su néctar dulce y fácil acceso.

Sin dudas que la lantana es otra planta que con sus ramilletes de flores pequeñas y multicolores actúa como un poderoso imán para estos polinizadores. La trompeta trepadora es perfecta también para cubrir pérgolas o muros con sus flores grandes. Es una planta diseñada para que el pico del colibrí se ajuste perfectamente.