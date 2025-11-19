El conmovedor drama de Netflix basado en una historia real

Netflix ofrece una gran variedad de títulos de drama. Entre ellos, está la película 27 noches que se destaca por su historia profunda y emotiva. Su estreno es reciente y es la opción perfecta para quienes buscan algo reflexivo y conmovedor.

Es comedia dramática argentina dirigida por Daniel Hendler y coescrita junto a Martín Mauregui y Agustina Liendo sobre una adaptación de Mariano Llinás. La historia sigue a una mujer mayor que es internada en una clínica psiquiátrica. Allí enfrenta recuerdos de su vida y reflexiona sobre decisiones pasadas. Cada noche es una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea.

Toca temas universales como la libertad, la memoria y la soledad. También muestra cómo la edad no es un límite para aprender, cambiar y enfrentar la vida. Esto hace que la película sea cercana a todos, sin importar la edad.

27-noches_07-1024x576 NETFLIX. 27 noches Es una adaptación de la novela homónima (2021) de Natalia Zito, que está inspirada en el caso real de Natalia Kohen. En el reparto está Marilú Marini como Martha Hoffman, Daniel Hendler como Leandro Casares, Humberto Tortonese como Bernardo Girves, Julieta Zylberberg como Alejandra Conde, Paula Grinszpan como Olga Hoffman, Carla Peterson como Myriam Hoffman y Ezequiel Díaz como Dr. Orlando Narvaja, entre otros.

La película tuvo su estreno mundial el 19 de septiembre de 2025 durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde compitió por la Concha de Oro en la sección oficial. Tras su paso por el festival, fue estrenada el 9 de octubre de 2025 en salas selectas de cines de Argentina y luego fue lanzada en Netflix el 17 de octubre de 2025.