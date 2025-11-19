Netflix revive el horror de una joven brasileña secuestrada por su ex novio durante 100 horas

La semana anterior Netflix estrenó “El caso Eloá: Rehén en vivo”, un documental que reconstruye las cien horas de horror que vivió una adolescente de 15 años en Brasil que fue secuestrada en octubre de 2008 por su ex novio.

“Este documental atrapante explora el caso de una adolescente secuestrada por su exnovio en una de las situaciones con rehenes más impactantes de Brasil”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

El documental muestra fragmentos inéditos del diario de la joven víctima y también testimonios de su entorno quienes hablaron en público por primera vez.

El 13 de octubre de 2008 Eloá estaba estudiando en su apartamento en São Paulo con tres amigos cuando su ex novio de 22 años, Lindemberg Alves, irrumpió y los tomó como rehenes. El joven liberó dos de los rehenes el mismo día, pero decidió retener a Eloá y a su amiga Nayara Rodriguez de 15 años también.

Netflix revive las 100 horas de horror de una joven en Brasil.

En el documental se narra que el Grupo de Acciones Tácticas Especiales (GATE) de São Paulo se encargó de las negociaciones que se llevaron a cabo a lo largo de 100 horas.

El caso que muestra Netflix tuvo una cobertura mediática televisiva ininterrumpida. La tragedia se transformó en un espectáculo nacional. Además, el secuestrador brindó entrevistas telefónicas a los periodistas.

La policía cometió errores en este caso con Nayara, liberada el 16 de octubre, pero la policía la obligó a regresar por petición del secuestrador para negociar y ahí el joven la tomó de rehén nuevamente.

Un final estremecedor

El 18 de octubre el GATE intervino en el departamento. Lindemberg disparó tres veces cuando entraron: dos balas fueron para Eloá y una para Nayara en el rostro. Un documental estremecedor desde el inicio hasta el final.