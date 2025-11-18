Limpieza: el truco infalible para limpiar el tapizado del automóvil
Es posible realizar una limpieza profunda y sencilla con vinagre y otros ingredientes caseros que dejarán el interior impecable.
El tapizado del auto o del coche soporta los derrames de café, migas, manchas de grasa y aquellos residuos que van quedando por el uso diario. Existen trucos caseros infalibles de limpieza para dejarlo impecable sin gastar dinero ni tiempo.
Limpieza: paso a paso
La combinación de vinagre blanco, agua y detergente es muy potente para esta limpieza. El vinagre es un desodorizante y desinfectante natural. Se mezclan los dos líquidos en partes iguales y se añade una cucharada de detergente líquido.
En este caso se humedece un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra con la solución de vinagre y frota la mancha con movimientos circulares. Terminar la limpieza secando con un paño limpio y seco.
Por su parte, el bicarbonato de sodio es ideal para absorber olores y neutralizar manchas. Hay que espolvorear el producto sobre los asientos, dejarlo actuar media hora y luego aspirar.
En caso de que el tapizado tenga manchas de grasa o de aceite se aplica una pequeña cantidad de detergente lavavajillas y se frota suavemente con un cepillo. Luego aclarar con un paño húmedo. En tanto, si la mancha es de café, mezclar una cucharada de vinagre blanco con un poco de agua y si tiene manchas de tinta se recomienda usar alcohol isopropílico.