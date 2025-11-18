Limpieza: el truco infalible para limpiar el tapizado del automóvil

Es posible realizar una limpieza profunda y sencilla con vinagre y otros ingredientes caseros que dejarán el interior impecable.

El tapizado del auto o del coche soporta los derrames de café, migas, manchas de grasa y aquellos residuos que van quedando por el uso diario. Existen trucos caseros infalibles de limpieza para dejarlo impecable sin gastar dinero ni tiempo.

Limpieza: paso a paso La combinación de vinagre blanco, agua y detergente es muy potente para esta limpieza. El vinagre es un desodorizante y desinfectante natural. Se mezclan los dos líquidos en partes iguales y se añade una cucharada de detergente líquido.

En este caso se humedece un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra con la solución de vinagre y frota la mancha con movimientos circulares. Terminar la limpieza secando con un paño limpio y seco.

Por su parte, el bicarbonato de sodio es ideal para absorber olores y neutralizar manchas. Hay que espolvorear el producto sobre los asientos, dejarlo actuar media hora y luego aspirar.