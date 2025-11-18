Cómo hacer que la heladera siempre huela bien con un truco casero

Mantener la heladera libre de olores es posible con un truco casero simple, económico y natural que garantiza frescura.

La heladera es uno de los electrodomésticos más importantes de la casa, pero también uno de los que más rápido acumula olores. Restos de comida, envases abiertos o la mezcla de distintos productos pueden generar un aroma desagradable que se nota cada vez que abrimos la puerta.

Por suerte existe un truco casero, simple y económico de limpieza, que puede ayudarte a mantener tu heladera fresca sin necesidad de productos químicos ni desodorantes artificiales.

heladera3.jpg Un truco casero con bicarbonato ayuda a que la heladera se mantenga libre de olores. shutterstock El secreto está en el bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio es un clásico de la limpieza hogareña y, en este caso, funciona como un neutralizador natural de olores. Solo necesitás:

Un pequeño recipiente abierto (puede ser un bowl o un vaso).

Dos o tres cucharadas de bicarbonato.

Colocá el recipiente en una de las bandejas de la heladera y dejalo actuar. El bicarbonato absorberá los olores fuertes y mantendrá el ambiente interno limpio y fresco. También podes combinar el bicarbonato con otros ingredientes que cumplen el mismo rol y refuerzar el efecto. Entre estos encontramos el café molido, rodajas de limón y carbón vegetal. Tanto el café como el limón dejan aromas suaves.