El abono que funciona como "oro blanco" para las plantas

Las cáscaras de huevo se transforman en un abono natural ideal para nutrir las plantas y mantener la tierra saludable.

El llamado “oro blanco” también ayuda a prevenir plagas como caracoles y babosas en plantas. Foto: Archivo

En tiempos donde cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar sus plantas, un ingrediente casero se ha ganado el título de “oro blanco”: las cáscaras de huevo. Lo que muchos consideran un simple desecho de cocina, en realidad es un fertilizante rico en nutrientes que puede transformar la salud de tu jardín o macetas.

¿Por qué se lo llama “oro blanco”? Las cáscaras de huevo son blancas y, al mismo tiempo, un insumo valioso para la tierra. Contienen calcio, fósforo y magnesio, minerales esenciales para el crecimiento de las plantas. Usarlo como abono ayuda a fortalecer las raíces, mejorar la estructura del suelo y prevenir problemas como el amarilleo de las hojas.

Además, su uso es gratuito, sostenible y eficaz, lo que las convierte en un aliado perfecto para quienes buscan soluciones simples y ecológicas.