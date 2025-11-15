Presenta:

Cómo hacer para que el baño huela siempre bien con trucos caseros

Tres técnicas caseras simples para lograr un buen aroma en el baño constantemente sin gastar dinero de más.

Alejandro Llorente

Con pocos ingredientes de casa, podes mejorar el aspecto y aroma de tu baño.&nbsp;

Un baño que mantiene un buen aroma no solo da una sensación de limpieza, sino que también evita la proliferación de humedad, hongos y bacterias. Un ambiente fresco transmite orden, bienestar y mejora la experiencia diaria en el hogar para toda la familia.

No hace falta gastar grandes cantidades de dinero para lograr esto. Simplemente, debemos implementar algunos actos cotidianos con ingredientes de casa y el baño comenzará a oler mejor.

Tres técnicas caseras para perfumar el baño

Algodón con esencia escondido

Este truco es clásico y solo se necesita un algodón con gotas de aceite esencial (lavanda, limón o vainilla) detrás del inodoro o dentro de un mueble para perfumar el ambiente sin que el aroma sea invasivo. Poco a poco se irá desprendiendo su olor. Se recomienda cambiar una vez por semana.

Bicarbonato para absorber olores

Como es sabido, el bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los aliados caseros más grandes del hogar. En el baño, se utiliza para neutralizar olores y reducir la humedad. Se puede utilizar poniendo en un frasco pequeño un poco de bicarbonato de sodio. Se recomienda cambiarlo cada dos semanas.

inodoro
T&eacute;cnicas de limpieza para implementar en el d&iacute;a a d&iacute;a en el ba&ntilde;o.

Difusor casero con cítricos

En un frasco colocar cáscaras de naranja o limón, un poco de alcohol y agua. Esto actúa como aromatizador natural y económico, ideal para mantener frescura constante.

