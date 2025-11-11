Cómo eliminar la cal y el sarro del baño con ingredientes que ya tenés en casa
Eliminar la cal y el sarro del baño puede ser más fácil de lo que parece si usás ingredientes naturales que ya tenés en casa.
Con el paso del tiempo, el baño acumula cal y sarro en los grifos, duchas, azulejos y mamparas. Estas manchas blancas o amarillentas, producto de los minerales del agua, pueden hacer que las superficies se vean opacas y difíciles de limpiar. Sin embargo, no hace falta recurrir a productos caros o químicos agresivos: hay ingredientes que todos tenemos en casa que pueden devolverle el brillo al baño.
Cómo eliminar la cal y el sarro del baño con ingredientes caseros
Vinagre blanco
Es el aliado número uno para eliminar la cal. Solo tenés que aplicar vinagre sobre las zonas afectadas, dejar actuar unos minutos y frotar con una esponja. Si la mancha es persistente, envolvé la zona con papel absorbente empapado en vinagre y dejalo una hora antes de enjuagar.
Bicarbonato de sodio
Ideal para las manchas más resistentes gracias a su textura que funciona como un abrasivo suave. Mezclá bicarbonato con un poco de agua o vinagre hasta formar una pasta, aplicala sobre el sarro y dejala actuar 15 minutos. Luego, frotá con un cepillo o paño y enjuagá con agua tibia.
Limón
El ácido cítrico del limón disuelve la cal y deja un aroma fresco. Cortá un limón por la mitad y frotá directamente sobre las manchas. También podés combinar su jugo con bicarbonato para potenciar el efecto limpiador. Además, deja un aroma a cítrico en tu baño.
Sal gruesa
Al igual que el bicarbonato de sodio, funciona como exfoliante natural. Espolvoreá sal sobre la superficie húmeda, dejá actuar unos minutos y luego limpiá con vinagre o jugo de limón.
Agua oxigenada
Además de eliminar la cal, desinfecta y aclara las juntas del baño. Aplicá con un rociador y dejá actuar 10 minutos antes de enjuagar.