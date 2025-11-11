Cómo eliminar la cal y el sarro del baño con ingredientes que ya tenés en casa

Eliminar la cal y el sarro del baño puede ser más fácil de lo que parece si usás ingredientes naturales que ya tenés en casa.

Dependiendo del lugar donde se acumula el sarro en el baño, cambia el ingrediente más efectivo.

Con el paso del tiempo, el baño acumula cal y sarro en los grifos, duchas, azulejos y mamparas. Estas manchas blancas o amarillentas, producto de los minerales del agua, pueden hacer que las superficies se vean opacas y difíciles de limpiar. Sin embargo, no hace falta recurrir a productos caros o químicos agresivos: hay ingredientes que todos tenemos en casa que pueden devolverle el brillo al baño.

Cómo eliminar la cal y el sarro del baño con ingredientes caseros Vinagre blanco Es el aliado número uno para eliminar la cal. Solo tenés que aplicar vinagre sobre las zonas afectadas, dejar actuar unos minutos y frotar con una esponja. Si la mancha es persistente, envolvé la zona con papel absorbente empapado en vinagre y dejalo una hora antes de enjuagar.

Este puede ser el único elemento de casa que puede ayudarte con el problema del sarro. Foto: Shutterstock Los productos naturales eliminan la cal sin dejar olor a químicos ni residuos agresivos. Foto: Shutterstock Bicarbonato de sodio Ideal para las manchas más resistentes gracias a su textura que funciona como un abrasivo suave. Mezclá bicarbonato con un poco de agua o vinagre hasta formar una pasta, aplicala sobre el sarro y dejala actuar 15 minutos. Luego, frotá con un cepillo o paño y enjuagá con agua tibia.

Limón El ácido cítrico del limón disuelve la cal y deja un aroma fresco. Cortá un limón por la mitad y frotá directamente sobre las manchas. También podés combinar su jugo con bicarbonato para potenciar el efecto limpiador. Además, deja un aroma a cítrico en tu baño.

Sal gruesa Al igual que el bicarbonato de sodio, funciona como exfoliante natural. Espolvoreá sal sobre la superficie húmeda, dejá actuar unos minutos y luego limpiá con vinagre o jugo de limón.