Cómo limpiar las hornallas con un ingrediente que seguro tenés en casa

Un truco casero que deja las hornallas relucientes con un ingrediente común de la cocina. Ideal para limpiar sin gastar ni usar productos químicos.

Hay suciedades y manchas más difíciles de sacar que otras. Entre las más complicadas están las amarillas y marrones que aparecen en las hornallas de la cocina: restos de grasa que se adhieren con el calor y parecen imposibles de eliminar.

En esos casos, además de los productos químicos potentes, existen ingredientes caseros que sorprenden por su efectividad en esta limpieza difícil. Uno de ellos es un aliado inesperado: la harina de maíz o polenta.

Cómo usar harina de maíz para limpiar hornallas Si buscás una solución económica, natural y efectiva, solo necesitás harina de maíz (tipo polenta o maicena), agua caliente o vinagre blanco y una esponja o paño suave.

Paso a paso:

Retirá las hornallas y dejalas en remojo con agua caliente durante unos minutos.

Espolvoreá harina de maíz sobre las zonas con grasa o manchas.

Agregá unas gotas de vinagre blanco o agua caliente para formar una pasta.

Dejá actuar unos 10 minutos.

Frotá suavemente con una esponja o paño.

Enjuagá y secá bien. La harina actúa como un abrasivo suave que absorbe la grasa y ayuda a despegar los residuos sin dañar el metal ni dejar olores fuertes.