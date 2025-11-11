No es la flor de Pascua: esta es la planta que todos quieren tener en casa para Navidad
Esta planta de interiores se convirtió en tendencia para decorar en Navidad: aporta color, frescura y estilo festivo sin necesidad de adornos artificiales.
Llega fin de año y empezamos a preparar la casa para recibir a la familia y los amigos, decorar, cocinar y disfrutar juntos de las fiestas. Buscamos que todo esté bello y en armonía, y para eso, en los hogares de los amantes de la jardinería, no puede faltar una planta, gran aliada a la hora de dar vida y color.
Aunque la flor de Pascua sigue siendo un clásico de la decoración navideña, este año hay una nueva protagonista que se impone en los hogares: el Anthurium rojo. Con sus hojas brillantes y flores en forma de corazón, esta planta tropical se volvió la favorita para ambientar livings, mesas y rincones con espíritu festivo.
Por qué elegir Anthurium en Navidad
- Sus flores rojas intensas evocan el color típico de las fiestas.
- Es resistente y fácil de cuidar: solo necesita luz indirecta y riego moderado.
- Su forma elegante y hojas verdes brillantes aportan estilo sin recargar los espacios.
- Dura todo el verano y puede florecer varias veces al año.
- Es ideal para regalar. Se vende en macetas decoradas, no requiere mantenimiento complejo y transmite afecto, frescura y buen gusto.
Cómo sumarla a la decoración
- En el centro de mesa, combinada con velas blancas o doradas.
- En el recibidor, junto a guirnaldas naturales o luces cálidas.
- En rincones verdes, acompañada por helechos o mini pinos.
- Como regalo navideño, con envoltorios de tela o papel kraft.
La Navidad 2025 se vive con plantas reales, texturas naturales y colores vibrantes. El Anthurium rojo es la opción perfecta para quienes buscan renovar la decoración sin perder el espíritu navideño.