No es la flor de Pascua: esta es la planta que todos quieren tener en casa para Navidad

Esta planta de interiores se convirtió en tendencia para decorar en Navidad: aporta color, frescura y estilo festivo sin necesidad de adornos artificiales.

Llega fin de año y empezamos a preparar la casa para recibir a la familia y los amigos, decorar, cocinar y disfrutar juntos de las fiestas. Buscamos que todo esté bello y en armonía, y para eso, en los hogares de los amantes de la jardinería, no puede faltar una planta, gran aliada a la hora de dar vida y color.

Aunque la flor de Pascua sigue siendo un clásico de la decoración navideña, este año hay una nueva protagonista que se impone en los hogares: el Anthurium rojo. Con sus hojas brillantes y flores en forma de corazón, esta planta tropical se volvió la favorita para ambientar livings, mesas y rincones con espíritu festivo.