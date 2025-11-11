Presenta:

No es la flor de Pascua: esta es la planta que todos quieren tener en casa para Navidad

Esta planta de interiores se convirtió en tendencia para decorar en Navidad: aporta color, frescura y estilo festivo sin necesidad de adornos artificiales.

Alejandro Llorente

El Anthurium rojo es la planta estrella de esta Navidad. Foto: Shutterstock

Llega fin de año y empezamos a preparar la casa para recibir a la familia y los amigos, decorar, cocinar y disfrutar juntos de las fiestas. Buscamos que todo esté bello y en armonía, y para eso, en los hogares de los amantes de la jardinería, no puede faltar una planta, gran aliada a la hora de dar vida y color.

Aunque la flor de Pascua sigue siendo un clásico de la decoración navideña, este año hay una nueva protagonista que se impone en los hogares: el Anthurium rojo. Con sus hojas brillantes y flores en forma de corazón, esta planta tropical se volvió la favorita para ambientar livings, mesas y rincones con espíritu festivo.

Por qué elegir Anthurium en Navidad

  • Sus flores rojas intensas evocan el color típico de las fiestas.
  • Es resistente y fácil de cuidar: solo necesita luz indirecta y riego moderado.
  • Su forma elegante y hojas verdes brillantes aportan estilo sin recargar los espacios.
  • Dura todo el verano y puede florecer varias veces al año.
  • Es ideal para regalar. Se vende en macetas decoradas, no requiere mantenimiento complejo y transmite afecto, frescura y buen gusto.
shutterstock_2108700680
El Anthurium necesita luz indirecta, riego moderado y limpieza ocasional. Foto: Shutterstock

Cómo sumarla a la decoración

  • En el centro de mesa, combinada con velas blancas o doradas.
  • En el recibidor, junto a guirnaldas naturales o luces cálidas.
  • En rincones verdes, acompañada por helechos o mini pinos.
  • Como regalo navideño, con envoltorios de tela o papel kraft.

La Navidad 2025 se vive con plantas reales, texturas naturales y colores vibrantes. El Anthurium rojo es la opción perfecta para quienes buscan renovar la decoración sin perder el espíritu navideño.

