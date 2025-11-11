Jardinería: la planta que es una joya natural elegante para el hogar

La cala es una planta elegante y sofisticada que tiene un gran simbolismo. Los que saben de jardinería recomiendan algunos cuidados básicos.

La cala es mucho más que una simple flor. En el mundo de la jardinería se la considera una joya natural que, con su característica forma de cáliz, se asocia universalmente con la paz, la pureza y también la sofisticación.

Jardinería Al integrar esta planta al hogar no solo tendrán belleza sino que además tiene un simbolismo relacionado con la paz espiritual y el amor puro. Es una planta robusta que requiere algunos cuidados específicos para poder mantenerse siempre radiante.

Para que la cala viva vigorosa y feliz se necesitan replicar algunas condiciones de su hábitat natural. Se trata de una planta que ama la humedad, pero no en exceso. El sustrato debe estar siempre húmedo de manera constante sin encharcar. Se recomienda pulverizar sus hojas.

En cuanto a la luz, prefiere que sea brillante indirecta en interiores y en el exterior debe estar en la semisombra. El sustrato debe ser húmedo y bien drenado. Compost, tierra fértil y perlita es ideal para esta planta. Le encanta el clima templado y se recomienda evitar el frío.

Por otra parte, se recomienda abonar la planta cada dos semanas en primavera y en verano. Se puede usar compost líquido o té de banana para potenciar su floración.