Netflix: el thriller apocalíptico con Julia Roberts que es furor en la plataforma

Netflix tiene una película del 2023 que está arrasando en la plataforma. Ideal para ver el fin de semana.

En Netflix la audiencia nunca se aburre. Incluso ahora una película del 2023, protagonizada por Julia Roberts, se ubica entre lo más visto de la plataforma. Dejar el mundo atrás es ideal para verla el fin de semana con compañía.

Netflix: de qué se trata “La escapada de una familia a una lujosa casa de alquiler da un giro siniestro cuando un ciberataque los deja incomunicados… y dos extraños llaman a la puerta”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La película es un thriller donde además de Julia Roberts actúan Ethan Hawke y Mahershala Ali. Un film sobre la paranoia, las conspiraciones y las amenazas al orden democrático.

Gemini_Generated_Image_dmobsndmobsndmob Netflix no deja de sorprender. Fuente: IA Gemini. La historia de la película muestra a Amanda Sandford y Clay como un matrimonio pequeño-burgués de Nueva York que deciden alquilar una casa de fin de semana cerca de la playa, en Long Island. La mujer es reactiva y el esposo más relajado. Además tienen dos hijos: Rose de 12 años y Archie que está en la adolescencia.

A medida que avanza la película, cuanto estén n en la playa la familia será testigo de un hecho impactante: un inmenso buque petrolero encalla en la arena, frente a ellos, y todos deben salir corriendo para no morir aplastados. Después habrá un sonido ensordecedor.