La película western de Netflix que tuvo 3 nominaciones al Oscar y es una comedia sobre la muerte

La plataforma cuenta con una producción interpretada por un elenco de lujo y relatada a través de una fotografía destacable. Todos los detalles aquí.

Los hermanos Cohen reimaginaron el pasado agregando un poco de tendencias contemporáneas y lograron una película nomianda al Oscar en 3 categorías: Mejor guión adaptado, Mejor diseño de vestuario y Mejor canción original. Su obra maestra se estrenó en Netflix y nos transporta al lejano Oeste a través de personajes con vidas cargadas de violencia.

La película es La balada de Buster Scruggs. Esta relata 6 historias con diferentes protagonistas, como un forajido cantarín y sonriente que se encuentra con una situación violenta, un ladrón solitario, un empresario con un espectáculo ambulante, un anciano buscador de oro, una joven que emprende un viaje por el desierto y un grupo de extraños que descubren algo macabro.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - La Balada De Buster Scruggs (2018) Trailer Oficial Subtitulado Todas las historias comparten un estilo ácido, sarcástico y trágico, y ocurren en el lejano Oeste. Pero fue la primera historia la que llamó la atención de todos. Esta es interpretada por Liam Neeson y tiene un papel muy alejado de sus personajes icónicos, como en Búsqueda implacable y Riesgo bajo cero.

Su personaje es un peculiar vaquero que canta, viste con colores claros y tiene la puntería de un experto. Pero, según un historiador, este está lejos de representar la realidad de aquel tiempo. Su vestimenta no se adecua con la de aquella época, sino que está inspirada en Roy Rogers y Gene Autry, vaqueros del cine de los 30 y 40.