Netflix: estrena una película sobre Navidad y el documental que todo Argentina está esperando

Llegó la segunda semana de noviembre y los mejores contenidos de fin de año parecen estrenar con la mejor energía.

Aunque el fin de año es esperadísimo por las grandes fiestas que se festejan a lo largo y ancho del mundo, Netflix tiene excelentes propuestas entretenidas durante todos los meses. Sin embargo, esta segunda semana del mes de noviembre llega con las clásicas películas de Navidad y un documental argentino que te pondrá los pelos de punta.

Sin importar la temporada del año que transcurra, el streaming se ha convertido en una de las mejores opciones para el entretenimiento desde la casa y para toda la familia. Tomá nota de cuál contenido verás esta semana con los datos de esta nota de MDZ Show.

Dos imperdibles estrenos de Netflix para esta semana

Una Navidad extra

Fecha de estreno: miércoles 12 de noviembre

Sinopsis: Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.

Elenco: Alicia Silverstone, Oliver Hudson y Jameela Jamil