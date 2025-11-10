Limpieza: el truco casero con hielo y sal para sacar el sarro del termo

Con estos dos ingredientes se podrá eliminar el sarro. Una limpieza con hielo y sal impensada para muchos.

Los que usan el termo a diario para tener agua caliente o alguna bebida saben que el sarro es un problema que se repite. Eliminarlo es importante para mantener el sabor del agua y la eficiencia. Existe un trucazo de limpieza efectivo.

Limpieza del termo En primer lugar, se aconseja secar el termo después de cada uso para evitar que con el tiempo el sarro se vaya acumulando. En este caso para esta limpieza se necesitará tener a mano hielo y sal.

Se trata de una técnica de limpieza mecánica con el efecto abrasivo de la sal. Este método funciona muy bien cuando el sarro no está tan adherido. Se coloca un puñado de hielo picado, dos cucharadas de sal gruesa o arroz crudo y un poco de agua.

termo.jpg El termo quedará impecable con esta limpieza. El paso siguiente es cerrar bien el termo y agitar durante uno o dos minutos. La sal y el hielo chocarán contra las paredes desprendiendo así el sarro. Luego vaciar el contenido, verificar el resultado y enjuagar el fondo. Un resultado de limpieza sorprendente.

Otra opción muy usada también en la jarra eléctrica es usar vinagre blanco. Para eso se llena el termo en partes iguales de agua caliente y de este ingrediente. Se deja actuar al menos durante cuatro horas y con un cepillo se frota para quitar los restos.