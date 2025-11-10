Netflix estrenó un drama coreano oscuro que está dando que hablar

Un thriller de Netflix está dando que hablar en la plataforma. Una serie que hace reflexionar sobre cosas universales.

Hace poco tiempo Netflix estrenó un drama coreano que la está rompiendo. Los espectadores se meten en un torbellino emocional y peligroso donde el miedo y la lealtad se entrelazan. “Tú siempre estuviste ahí” es una serie elegante y despiadada.

Netflix: de qué se trata “Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

drama Netflix tiene un gran drama coreano. La trama de la serie gira en torno a dos mujeres, Eun-su y Hui-su, unidas por una amistad de años. Sin embargo, ese lazo se ve trastocado cuando se dan cuenta que el marido de Hui-su está abusando de ella.

A partir de ese momento en la serie, Eun-su, que ya experimentó una historia de violencia, decidirá que no se quedará callada y juntas planearán terminar con la amenaza que pesa sobre su amiga. Eso las llevará a una vorágine con consecuencias imprevistas y secretos revelados.

La serie coreana tiene una estética global con tramas que se sienten universales. Fue dirigida por Lee Jeongrim y la guionista Kim Hyojeong.