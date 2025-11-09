Una historia retorcida en Netflix: el mensaje que arruinó a unos chicos

Cuando finalmente se revela quién estaba detrás en esta historia, el impacto es profundo. No es solo la sorpresa, sino la frialdad.

Este documental golpea fuerte. “Número desconocido” en Netflix muestra una historia de acoso digital que inquieta desde el primer minuto. La realidad que se filtra es la vida de dos adolescentes. La tensión se acumula, la identidad del agresor se vuelve el centro, y el impacto emocional es inmenso.

Una historia de acoso Todo comienza con mensajes que, al principio, parecen bromas de mal gusto. Sin embargo, con el tiempo toman un tono hostil. Lauryn Licari y Owen McKenny, dos estudiantes de secundaria, empiezan a recibir decenas de textos diarios. El agresor cambia de número constantemente, mantiene un lenguaje duro y juega con la mente de ambos. Su objetivo es romper el vínculo entre ellos y generar dolor.

netflix3 La intensidad del acoso sube en cada tramo. Los mensajes buscan afectar la autoestima de Lauryn, sembrar dudas en Owen y desestabilizar su relación. El acosador llega a amenazas y ataques dirigidos a familiares. La situación invade el hogar, la escuela y la vida cotidiana de ambos. Todo esto ocurre en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y el silencio se vuelve aliado del agresor.