Esta película de Netflix te hará llorar por su realidad

¿Hijos o soledad? Una película que sacude a todas las parejas. Netflix tiene el drama más triste sobre la infertilidad.

Netflix tiene una película que rompe el alma. "La vida que queríamos" se trata de una pareja que enfrenta la infertilidad bajo el sol de Cerdeña. La historia presenta a Alice y Niklas tras perder su cuarto embarazo. El veredicto médico es cruel y sugiere un descanso urgente. Viajan buscando paz, pero encuentran un espejo doloroso en sus vecinos ruidosos.

Un drama de Netflix doloroso La trama muestra el roce constante de un matrimonio herido. Alice escucha a escondidas la vida familiar que tanto desea. Cada cena romántica termina en un silencio tenso y cortante. Es un retrato crudo sobre el vacío y la envidia. Su final no es un cuento de rosas.

netflix Los protagonistas intentan huir de su realidad sin éxito alguno. Al principio, se burlan del acento de los vecinos molestos. Es una forma de tapar el sufrimiento por enésima vez. Pero el dolor es un equipaje que no desaparece. La película logra una conexión emocional con el espectador.