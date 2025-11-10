Limpieza: los trucos caseros para eliminar la cal y el sarro de manera efectiva en el baño
Es posible deshacerse de esas manchas y residuos usando vinagre y bicarbonato de sodio en la limpieza.
Sin dudas que el sarro y la cal son responsables de las manchas blancas que van apareciendo en el inodoro, los azulejos y los grifos. Afortunadamente existen trucos caseros de limpieza para terminar en forma rápida y económica con este problema.
Limpieza del baño
Una combinación muy efectiva es mezclar una taza de vinagre de limpieza con una cucharada de bicarbonato de sodio en las zonas con sarro y dejar actuar al menos durante media hora. Frotar con una esponja y enjuagar con agua. Esto limpiará, desinfecta y quitará el mal olor.
Te Podría Interesar
También otro truco infalible de limpieza es cortar un limón por la mitad, añadir sal y frotar sobre las manchas. Se deja reposar quince minutos y se enjuaga. Es ideal para grifos, vidrios y mamparas.
En cuanto a los productos de limpieza comerciales, se puede usar algún limpiador antisarro porque están diseñados para eliminar esos residuos sin dañar las superficies. Se aplican regularmente para poder mantener el brillo.
Un consejo extra que se recomienda para mantener la limpieza y -evitar la acumulación de cal- es pasar una toalla por azulejos, vidrios y grifos después de bañarse para evitar también la formación de sarro. Además es necesario ventilar el baño para prevenir el moho y las manchas blancas.