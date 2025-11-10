Sueños: los alimentos que hay que evitar antes de dormir para tener un descanso perfecto

Hay alimentos que pueden ser contraproducentes para el descanso. Evitándolos podrán tener un sueño reparador.

El helado no se recomienda antes de dormir.

El buen dormir es fundamental para el rendimiento óptimo durante el día y para tener buena salud. Por eso es importante entender el significado y cuidar el proceso del sueño. Es por eso que los alimentos que se ingieren antes de dormir son importantes.

Las personas pasan una tercera parte del día durmiendo, por eso la manera en que descansan es fundamental. A veces la comida puede ser un problema para lograr conciliar el sueño en forma correcta.

Sueño: qué evitar comer para dormir mejor Un estudio del Journal of the American Heart Association reveló que hay una relación entre la ingesta de algunos alimentos y la calidad del sueño donde se destaca el impacto negativo de los que son ricos en grasas saturadas como carbohidratos, procesados y azúcares. El estudio señala que la dieta puede ser crucial en la capacidad de conciliar el sueño.

Uno de los alimentos no recomendados es el queso porque algunos tienen tiramina, un aminoácido que aumenta el estado de alerta y afecta al sistema nervioso.

Algo similar ocurre con el chocolate. Pese a ser muy tentador, contiene cafeína, un estimulante que puede alterar los patrones del sueño al aumentar los movimientos oculares en la fase REM y dejar una sensación de cansancio al otro día.