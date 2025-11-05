Los nutrientes más importantes para dormir mejor
Dormir bien no solo se relaciona con un colchón cómodo o un ambiente silencioso. El cuerpo trabaja mientras la nutrición acompaña.
El sueño reparador requiere nutrientes que respaldan hormonas del descanso. Cuando la alimentación es pobre, el cuerpo lucha por producir melatonina y serotonina, dando lugar al insomnio. Comer de forma sencilla y variada favorece procesos naturales que relajan músculos, calman nervios y podrás dormir mejor.
Dormir es una orden para reparar los tejidos
El magnesio destaca porque ayuda a relajar el cuerpo desde adentro. Actúa en funciones musculares y nerviosas que preparan al organismo para entrar en calma. Cuando falta, el sueño se vuelve ligero y lleno de interrupciones. Semillas de calabaza, aguacate y espinaca ofrecen una fuente accesible y sabrosa que llena el plato con más intención y beneficio.
La vitamina B6 interviene en la producción de serotonina, llamada hormona del bienestar. Una cena con huevo, plátano o garbanzos estimula circuitos internos que sostienen el estado de relajación previo al sueño. Esta vitamina funciona como una pieza que facilita la comunicación entre neuronas, manteniendo la mente tranquila al caer la noche.
Otro nutriente importante es el triptófano, presente en alimentos como pavo, queso y avena. Su función se relaciona con la formación de melatonina, la señal que el cuerpo utiliza para indicar que es hora de dormir. Una comida ligera que incluya estos alimentos, junto con una hidratación equilibrada, ayuda a que el descanso llegue con suavidad.