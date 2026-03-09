Presenta:

El truco de la cama del Feng Shui para dormir mejor en temporada de eclipses

La posición de la cama y cómo decoramos el dormitorio tiene una fuerte relación con la calidad de nuestro descanso. Te contamos todos los detalles.

Cynthia Garrido

La mayoría de las personas pasan un tercio de su vida en sus habitaciones. Algunos la utilizan para estudiar, entrenar o reunirse con amigos, sin saber que las actividades que allí realizan ahuyentan la tranquilidad que debería transmitir un dormitorio al momento de dormir, según el Feng Shui.

El Feng Shui es un método chino milenario para ordenar el espacio y promover la energía. Su práctica se basa en el concepto del qi (pronunciado como “chi”), es decir, la fuerza vital que mueve el mundo. Está compuesto por el ying y el yang que, cuando están en equilibrio, el qi libera energía positiva.

El Feng Shui presta especial atención a los colores de las sábanas, cortinas y muebles de la habitación.

En temporada de eclipses, donde cuesta conciliar el sueño, es importante prestar atención a los consejos del Feng Shui.

Domir mejor, según el Feng SHui

Según este método chino la posición de la cama es importante para fomentar un espacio de descanso. En primer lugar, el cabecero debe estar contra una pared firme y sólida para dar sensación de estabilidad y soporte; y la cama siempre debe estar en diagonal a la puerta de entrada y alejada de las ventanas.

El orden y limpieza de la habitación también es importante para el flujo de la energía. Para que la energía del qi circule libremente no hay que guardar nada debajo de la cama y mantener el dormitorio ordenado para no generar ansiedad y pesadillas. Se recomienda sacar televisores, computadoras y celulares para evitar la sobre estimulación antes de dormir.

No es recomendable dormir con el celular cerca.

Asimismo la decoración del dormitorio influye en las energías. Por eso, el Feng Shui aconseja usar colores neutros y relajantes para las paredes (beige, azul claro o verde) y/o combinarlos con texturas suaves o acabados mate. Estos elementos crean una sensación de refugio y calidez para dormir más y mejor.

