Ver luciérnagas durante la noche: qué significa este mágico encuentro y por qué es una bendición para tu hogar

El Feng Shui cree que la luciérnaga es un insecto pequeño pero con un gran mensaje de aliento. Todos los detalles aquí.

Las luciérnagas suelen pasar desapercibidas durante el día. Pero cuando la noche se avecina, su cola comienza a brillar y estos pequeños insectos se convierten en criaturas mágicas que maravillan a todos. Sin embargo, su brillo guarda un significado que es poco conocido y que el Feng Shui tiene en claro.

Una luciérnaga es especial porque solo aparece durante algunas semanas del verano. Por eso, su presencia se interpreta como un recordatorio breve de que cada persona tiene una luz propia que debe tener presente para construir una vida tranquila y alineada a sus objetivos y sueños.

Las luciérnagas se distinguen por iluminar con su cuerpo con pequeños y adorables destellos Foto: Shutterstock Las luciérnagas se distinguen por iluminar con su cuerpo con pequeños y adorables destellos. Shutterstock ¿Qué dice el Feng Shui sobre las amistades y el amor? Además, las luciérnagas utilizan su brillo como una forma de comunicación. Su parpadeo atrae a otras luciérnagas, pero solo le responden quienes interpretan su luz. Este comportamiento nos hace reflexionar sobre las personas que nos rodean y nos impulsa a tener cerca a quienes nos inspiran y cuidan.

A su vez, este pequeño insecto nos recuerda que las pequeñas cosas tienen un gran valor. La fascinación que provoca una luciérnaga nos rememora lo importante que es detenernos a mirar nuestro alrededor y sorprendernos con lo que vemos, oímos, olemos, tocamos y saboreamos.