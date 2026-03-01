En un control de rutina fronterizo, Estados Unidos dio con un descubrimiento iraní impensado

En Estados Unidos , un control de rutina en la frontera terminó con un descubrimiento inesperado: armas fabricadas hace casi 4.000 años.

El hallazgo ocurrió en el puerto de Filadelfia, donde oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revisaron un cargamento que había llegado en un vuelo exprés desde Emiratos Árabes Unidos. El envío estaba declarado como “artículos de decoración de metal” y tenía como destino final una dirección en Florida. Sin embargo, una inspección con rayos X reveló formas que no coincidían con esa descripción.

Al abrir las cajas, los agentes encontraron 36 espadas cortas y 50 puntas de flecha hechas con aleaciones de cobre. De inmediato, el caso fue derivado a especialistas en antigüedades. Un arqueólogo confirmó que se trata de piezas auténticas de la Edad de Bronce, fechadas entre el 1600 y el 1000 antes de Cristo.

Las armas habrían sido fabricadas en una región montañosa del noreste de Irán , cerca del mar Caspio. Esa zona fue un punto clave de intercambio cultural en la antigüedad y es conocida por su tradición metalúrgica. En ese tiempo, era habitual que espadas y puntas de flecha fueran enterradas junto a los muertos como símbolo de estatus o pertenencia a un grupo guerrero.

Las autoridades sospechan que estas piezas fueron extraídas de manera ilegal de antiguos sitios funerarios y luego sacadas del país sin autorización. Cuando un objeto arqueológico es removido de su contexto original, se pierde información histórica valiosa que no puede recuperarse .

Desde el organismo aduanero explicaron que el ingreso de bienes culturales a Estados Unidos requiere permisos oficiales del país de origen. Sin esa documentación, la importación es ilegal, incluso si la pieza fue comprada en el extranjero.

image Puntas de flecha de aleación de cobre, con origen en territorio iraní, incautadas por agentes en Estados Unidos durante un control fronterizo. U.S. Customs and Border Protection (CBP)

Un hallazgo que une la frontera de Estados Unidos con el pasado

El cargamento permanecerá bajo custodia hasta que se defina su situación legal. Este caso vuelve a poner en foco el papel que cumple Estados Unidos en la lucha contra el tráfico internacional de patrimonio cultural.

Más allá del control de drogas o mercancías falsificadas, los agentes fronterizos también trabajan para evitar que objetos históricos terminen en el mercado negro. En este caso, la intervención permitió recuperar armas forjadas hace cuatro milenios y preservar una parte de la historia antigua que, de otro modo, podría haberse perdido para siempre.