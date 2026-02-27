Llegaron a Venezuela 133 migrantes repatriados en un vuelo procedente de Estados Unidos

El vuelo trajo de regreso a Venezuela a 133 migrantes que estaban en EE.UU. como parte de un acuerdo suscrito entre ambos países.

Un total de 133 migrantes venezolanos llegaron este viernes a su país en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia, detallando que del total 100 son hombres, 28 son mujeres, cuatro son niños y uno es adolescente.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital del país.

Cuantos ciudadanos han sido repatriados a Venezuela Este es el vuelo número 117 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Los migrantes fueron recibidos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que promueve el retorno voluntario de venezolanos que residen fuera de su país.

El lunes pasado, retornaron 111 venezolanos en un vuelo de repatriación desde Miami, Estados Unidos, informó entonces la cartera de Interior y Justicia.