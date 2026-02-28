El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne por la crisis en Medio Oriente

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó a una sesión urgente tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la represalia de Teherán.

El Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas celebrará este sábado una reunión de emergencia para abordar la escalada bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán, luego de los bombardeos coordinados sobre territorio iraní y la posterior respuesta militar de Teherán.

La sesión se desarrollará en un contexto de fuerte presión diplomática, con Estados Unidos —uno de los cinco miembros permanentes con poder de veto— involucrado de manera directa en el conflicto, lo que abre interrogantes sobre la posibilidad de consensuar una resolución que exija el cese inmediato de las hostilidades.

El llamado de Consejo de Seguridad El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó una “desescalada urgente” y advirtió que la situación representa una amenaza directa para la paz y la seguridad internacionales.

Guterres instó a un “cese inmediato de todas las hostilidades” para evitar que el enfrentamiento derive en una guerra regional a gran escala. En un comunicado previo al encuentro, condenó tanto la ofensiva inicial como la represalia iraní, y remarcó que el mundo no puede afrontar otro conflicto de semejante magnitud.