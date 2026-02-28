La ofensiva contra Irán hizo que la comunidad internacional alertara sobre un "peligro global"

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio de Irán generó una fuerte reacción de la comunidad internacional, donde líderes de Europa y la ONU advirtieron sobre el riesgo de una escalada de consecuencias imprevisibles.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que la situación es “peligrosa para todos” y reclamó que la hostilidad “debe cesar” de inmediato ante la posibilidad de una ampliación del conflicto.

En la misma línea, el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez , cuestionó la acción militar unilateral por considerar que alimenta “un orden internacional más incierto y hostil”. A través de la red social X, también marcó distancia de las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, al advertir que “no podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”.

Desde Naciones Unidas , el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó tanto la incursión aliada como las represalias de Teherán y recordó que, en cualquier guerra, “los civiles pagan el precio más alto”. Subrayó además que “las bombas y los misiles no resuelven diferencias, solo provocan muerte y sufrimiento”.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó la operación como un “acto de agresión armada premeditado y no provocado” contra un Estado soberano. Moscú acusó a Washington y Tel Aviv de utilizar el programa nuclear iraní como argumento para forzar un cambio de régimen y alertó sobre una posible “catástrofe humanitaria, económica y hasta radiológica”.

Preocupación por los ataques contra Irán

En tanto, el Reino Unido aclaró que no participa de los ataques, aunque el primer ministro Keir Starmer convocó de urgencia al denominado “comité Cobra” ante la magnitud de la crisis, mientras recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a la zona por la creciente inestabilidad.

China mostró por su parte "gran preocupación" tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya "soberanía, seguridad e integridad territorial deben ser respetadas", y reclamó el "cese inmediato" de las operaciones militares para "mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio".

Con posiciones cruzadas y llamados a la desescalada, la crisis suma voces que temen que el conflicto se transforme en un problema de alcance verdaderamente global.