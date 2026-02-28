Bombardearon el "complejo seguro" del líder supremo iraní: Jamenei hablará tras los ataques

Imágenes satelitales reportan que el complejo seguro del líder supremo del régimen , el Ayatollah Ali Jamenei, fue bombardeado en las últimas horas durante el ataque de Estados Unidos país y, desde las fuerzas israelíes afirman que el jefe del Estado iraní fue eliminado, pero el área de Defensa iraní aseguró que el dirigente dará un discurso por televisión.

Las estructuras destruidas en el complejo son: la residencia de Khamenei, los edificios de recepción, oficinas de asesores, unidades de mando y coordinación de inteligencia, la oficina de relaciones exteriores y comunicación, y la unidad de seguridad personal.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán , en tanto, pidió a sus homólogos regionales que impidan que Estados Unidos e Israel "abusen de su territorio" para llevar a cabo operaciones agresivas contra Irán.

Así, señaló que Irán "utilizará todas sus capacidades defensivas y militares en virtud del legítimo derecho de legítima defensa".

La campaña militar de Estados Unidos contra Irán durará días y no horas, según indicaron funcionarios estadounidenses al canal Fox News.

Según esas fuentes, la dimensión de los ataques iniciados hoy contra objetivos iraníes en conjunción con Israel requerirá de varios días y no es una operación militar limitada o quirúrgica.

Trump dijo esta madrugada en la intervención en la que anuncio el comienzo de los ataques que las operaciones militares son "masivas" y "continuadas" y que podría haber víctimas militares estadounidenses.

El presidente estadounidense dejo claro que su intención es que estos ataques provoquen un deserción masiva entre las fuerzas de seguridad iraníes y que el pueblo iraní se alce para tomar el poder de mano del régimen de los ayatolás, en el poder desde 1979.

Imágenes en redes sociales muestran como Estados Unidos ha lanzado decenas de misiles crucero Tomahawk y podría estar usando cazas F-22 y F-35 de guerra electrónica para reducir las capacidades de defensa aérea iraní.

Según indicaron fuentes estadounidenses a Fox News, Estados Unidos está enfocado en atacar instalaciones militares y del sistema de misiles de Irán, mientras que Israel estaría atacando los centros del poder iraní, incluido el líder supremo, Ali Jameneí, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Irán ha respondido con ataques con misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses en Baréin, Catar o contra Emiratos Árabes Unidos.

Se espera que Trump vuelva a comparecer en público para dar una declaración durante el mediodía de hoy sábado. EFE