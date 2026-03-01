Soplar canela en la puerta de casa: por qué lo recomienda el Feng Shui

Un ritual sencillo que atrae la prosperidad y nuevas oportunidades a través de portales energéticos.

La canela es una especia que está presente en muchas cocinas. Además de agregar sabor a recetas, muchos la utilizan para eliminar el moho. Sin embargo, desde el Feng Shui aseguran que es la protagonista de un ritual que atrae la prosperidad, la abundancia y la buena suerte al hogar.

Expertos en bienestar espiritual explican que soplar canela en la puerta marca el inicio de un nuevo ciclo y crea oportunidades para comienzos renovadores. Este es un ritual que ha resistido el paso del tiempo ya que la canela se utilizó durante años para atraer riquezas y crear una puerta entre el mundo interno y externo.

Canela Muchos secretos para tus plantas. Foto: Fuente: Freepik La canela tiene un poder de atracción. Freepik ¿Cómo hacer el ritual de la canela? Antes de comenzar con el ritual es importante limpiar la puerta de entrada y el pasillo que tiene cerca. El objetivo es alejar residuos físicos o cargas espirituales que pueden intervenir en la efectividad de la canela. Una vez limpia, la puerta debe permanecer abierta para que las energías se renueven.

El ritual es simple porque implica tomar una pizca de canela molida, colocarla en la palma de la mano y soplarla sobre la puerta de entrada y hacia la entrada. Esto se puede hacer en cualquier día del año y se puede manifestar en una nueva carrera, ascenso, ganancia o relación. Para que funcione debes creer en el poder de la canela, nada puede funcionar si no hay una creencia que lo sustente.