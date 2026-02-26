Grillos en casa: el significado real de su presencia y por qué no deberías echarlos

Para la biología y para el Feng Shui la visita de los grilllos tiene un significado especial y es un buen augurio para el hogar.

Muchos durante la noche escuchan el sonido de algún grillo en el jardín o en el living del hogar. Lo cierto es que tanto desde la biología como desde el Feng Shui señalan que no es azaroso y le dan un significado especial.

Significado de la presencia de grillos La filosofía del Feng Shui considera a los grillos como guardianes de la fortuna. Su sonido es interpretado como una vibración energética que atrae beneficios específicos en el hogar. Por un lado, se cree que su canto es un llamado a la buena suerte económica. Antes se los consideraba guardianes espirituales que custodiaban la armonía del hogar.

Por otra parte, el grillo que elige un hogar significa que la energía chi fluye de manera positiva y estable. En la tradición china era común ver pequeñas jaulas ornamentales para grillos porque conservarlos cerca se consideraba un imán para el crecimiento personal y material.

Dejando de lado el misticismo, la biología también da razones para alegrarse por su presencia. Ese cri-cri tan característico es un excelente indicador ambiental. Son señales de un ecosistema sano y libre de contaminantes químicos agresivos. Además, buscan lugares con humedad justa y refugios naturales como maderas o macetas.

La presencia de los grillos confirma que el suelo y la vegetación de la zona están en perfecto equilibrio