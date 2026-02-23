El poderoso significado de tener una calandria en tu jardín y por qué nunca debes enjaularla

Más que una casualidad. Te contamos sobre el lado espiritual y qué mensajes trae este animal.

Ver una calandria en el jardín guarda un poderoso significado. Para algunos se trata de una simple coincidencia, pero para el Feng Shui es una señal para comunicarse mejor y liberarse de todo aquello que nos deja expresarnos con claridad.

Esta pequeña ave representa la oportunidad, la fama y el elemento fuego. Pero también se la relaciona con la comunicación porque su canto fuerte y variado se traduce en la capacidad de expresarse con claridad, utilizando diferentes recursos, y ser escuchado. Tener una calandria cerca ayuda a que encuentres tu voz y la cargues de energía.

calandria shutterstock El significado oculto de esta ave en el jardín. Shutterstock Según la tradición china, esta ave se caracteriza por ser territorial y activa. Su presencia funciona como un ahuyentador de malas energías, y su sonido se describe como un campanario natural que eleva las vibraciones del hogar, logrando armonía y felicidad entre la familia.

Su fuerte conexión con la voz y su territorio hace que encerrarla en una jaula sea uno de los peores errores. Según el mito, esta ave se deja morir porque añora su libertad, por eso se dice que al enjaularla se pierde libertad personal y el hogar se colma de ataduras mentales que hacen imposible el progreso económico, espiritual, profesional y demás.

shutterstock calandria ¿Qué significa esta pájaro para el Feng Shui? Shutterstock El mito detrás de esta ave Conocida como el “Spotify del jardín”, esta ave puede imitar el canto de otras y sonidos de animales o humanos (como silbidos o alarmas). Esta destreza se atribuye a una leyenda rural: Calandria era una mujer con una voz prodigiosa pero orgullosa que fue transformada en ave para deleitar a los demás. Pero no conforme con su apriencia, decidió imitar el canto de otros para demostrar que puede superar el dulce cantar de todos.