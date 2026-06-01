Limpieza de junio: las plantas del jardín mendocino que tenés que podar ahora

Junio es el mes clave para preparar el jardín y te contamos qué ramas cortar para que tus plantas luzcan increíbles en la próxima primavera.

Junio nos prepara para la llegada del invierno mendocino. En esta estación, el jardín entra en reposo, pero esto no significa que debamos descuidarlo; al contrario, es el momento exacto para podar ciertas especies. Esta práctica ayuda a que la planta concentre su energía y crezca mucho más fuerte y sana cuando vuelvan a subir las temperaturas.

Sin embargo, en Mendoza no se puede podar cualquier planta debido a las heladas. Por eso, te dejamos una guía para saber qué plantas intervenir este mes. Por lo general, estas son las variedades que se encuentran en la mayoría de los patios mendocinos.

Los rosales: una planta que transforma el jardín con sus colores Los Rosales es un clásico que adorna con sus colores y olor pero necesita una poda durante el invierno (octubre) para que crezcan flores grandes. Para hacerlo se recomienda cortar las ramas secas y hacerlo con un corte en diagonal, a un centímetro por encima de la yema.

Con este truco casero los rosales estarán llenos de flores Foto: Fuente: Shutterstock Con una poda en invierno los rosales estarán llenos de flores. Shutterstock

Las hortensias: las flores con forma redonda Las hortensias también necesitan de un poda en invierno. Si se deja con las ramas viejas el frío las quema y pierde fuerza para producir flores. En este caso, se recomienda eliminar lsa ramas que ya dieron flores el verano pasado y dejar las ramas jóvenes intactas para que salgan nuevos brotes.