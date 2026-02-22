Ni casualidad ni coincidencia: el verdadero significado de que una paloma visite tu hogar

El Feng Shui otorga un significado especial ala visita de las palomas. Aparecen por un motivo importante.

Muchas veces al asomarse al balcón o al jardín aparece una paloma que está observando. Para el Feng Shui, esta visita es más que una coincidencia biológica y tiene un significado muy especial que no muchos conocen.

Significado de la visita de una paloma Las palomas son sumamente selectivas. No se posan en cualquier lugar, sino que buscan espacios que puedan transmitirles paz, seguridad y protección contra el clima. Si ellas eligen un hogar es porque esa casa emite una vibración armoniosa. Es un indicador de que el Chi (energía vital) fluye de una manera equilibrada.

La paloma no solo es un símbolo universal de la paz sino que es un mensajero de estabilidad emocional. Al tratarse de aves monógamas que forman pareja de por vida, su presencia simboliza lealtad, unión y resolución de conflictos internos.

Además, se las considera guardianas naturales contra las tensiones externas creando una barrera invisible de serenidad. Su vuelo cerca de una casa se interpreta como la llegada de noticias positivas, reconciliaciones o transición hacia etapas de más calma.

El significado de la visita de una paloma. Archivo. Por su parte, la biología tiene una lectura interesante también sobre las palomas. Que haya una paloma frecuentando una propiedad es un indicador de que ha logrado crear un microclima de estabilidad. Las aves buscan refugio del viento, fuentes de alimento y silencio. Si se quedan en una casa es porque perciben ese hogar libre de amenazas.