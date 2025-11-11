La IA responde cuál es el pueblo más atractivo de Argentina y lo que dijo es sorprendente

La inteligencia artificial destacó un pueblo del norte que cuenta con bellezas visuales, pocos habitantes y más.

El pueblo más lindo del mundo está en la Argentina.

La inteligencia artificial destacó que Argentina ha sido reconocida en varios premios turísticos. El último premio vino de un prestigioso programa de la ONU llamado Best Tourism Villages, que reconoce a localidades rurales por su compromiso con el turismo sostenible y la preservación cultural.

El pueblo destacado de la Argentina fue Maimará en Jujuy. Se encuentra en el corazón de la Quebrada de Humahuaca y fue elegido por su identidad cultural y belleza natural, con cerros multicolores, sobre todo la famosa “Paleta del Pintor”. Este presenta estratos geológicos variados y coloridos, creando un paisaje similar a una paleta de pintor.

maimara El pueblo elegido por la IA. Archivo. ¿Por qué fue destacado este pueblo? A diferencia de otros pueblos de la Quebrada, Maimará es conocida por ser una zona de cultivo intensivo de hortalizas, verduras y flores, lo que brinda un contraste llamativo con el paisaje árido de los cerros. Además, cuenta con bodegas pequeñas con viñedos atractivos y que producen vinos de calidad.

Otro punto destacado del pueblo es el Cementerio Nuestra Señora del Carmen. Está ubicado en la ladera de un cerro y es famoso por sus nichos coloridos y gran altura, que simboliza el deseo de estar más cerca del Tata Inti (Padre Sol), asociado con el descanso eterno.

También se señala al Museo Posta de Hornillos como un sitio histórico clave del antiguo camino real y las guerras de la Independencia. Sumado al Tren Solar que transformó la conectividad y economía local porque Maimará es una de las paradas principales.