Con bosques y agua cristalina: ChatGPT reveló cuál es el mejor pueblo de Argentina para pasar el verano

La inteligencia artificial reveló qué actividades se pueden hacer y cuál es el valor aproximado para una familia de dos adultos.

ChatGPT recomendó un destino que ofrece playas y está perfectamete equipado para turismo. Además es ideal para relajarse pero también cuenta con actividades para todos los gustos que invitan a conectar con la naturaleza. Si no sabes dónde ir el próximo verano, la inteligencia artificial te recomienda Villa La Angostura en Neuquén, Argentina.

ChatGPT aconseja organizar un viaje de 4 a 5 días para aprovechar cada rincón. El día 1 es ideal para una paseo por el centro o playa cercana. En el día 2 y 3 hay que planificar actividades como senderismo, paseo en kayak o excursiones por bosques. Para el día 4 se recomienda una excursión ligera y el día 5 es mejor dejarlo libre para prepararse y volver.

villa la angostura ChatGPT destacó las temperaturas agradables de este pueblo. Shutterstock Algunas de las actividades señaladas por la IA para disfrutar en verano son: la playa de lago en Bahía Mansa y Bahía Brava sobre el Lago Nahuel Huapi, senderismo por Cascada del Río Bonito, lago Espejos o bosques arrayanes, ruta panorámica de la Ruta de los Siete Lagos, paseo lacustre al Bosque de Arrayanes, y locales gastronómicos, sobre todo cafés y chocolaterías.

¿Cuánto gastarías, según ChatGPT? En cuanto a costos, la IA reveló que un presupuesto aproximado para 4 o 5 días para dos adultos incluye: un alojamiento que podría costar entre 600 mil o 1 millón de pesos, más de 350 mil pesos en comida, alrededor de 100 mil pesos para actividades pagas y 150 mil pesos en transporte.