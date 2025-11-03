ChatGPT recomienda un destino en el norte argentino que es perfecto para visitar durante todo el año

La inteligencia artificial aseguró que es un destino mágico y que tiene múltiples actividades. Te contamos todos los detalles.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la nueva agente de viajes ya que ofrece destinos increíbles junto a un listado con actividades, presupuestos y precauciones como si fuera una experto. En esta ocasión les preguntamos cuál es el lugar que recomienda en el norte argentino que se puede visitar durante todo el año.

El señalado por ChatGPT fue Cafayate, pueblo de Salta que está rodeado de viñedos, montañas coloradas y aire puro. Es ideal para cualquier estación porque en verano los días son cálidos y secos, perfectos para recorrer bodegas o refrescarse en ríos; y en invierno el clima es templado, con días soleados y frescos, ideal para caminar y disfrutar el paisaje.

cafayate ChatGPT destacó las bodegas y vinos de Salta. Archivo MDZ Para llegar al destino, la IA señaló dos opciones. La primera es en auto y remarcó que es la mejor manera de moverse. Desde Salta Capital, son unos 190 km por la Ruta 68 y tardarás 3 horas y media en llegar. La otra opción es ir en micro que salen todos los días desde la terminal de Salta (en empresas como Andesmar o Flecha Bus) que tardás alrededor de 4 a 5 horas y cuesta entre 12 y 18 mil pesos por tramo (según valores de 2025).

Las activiades recomendadas por la IA ChatGPT destacó la gran cantidad de actividades que presenta Cafayate. En primer lugar recomendó un recorrido por bodegas como El Esteco o Piatelli, y pequeñas artesanales como Nanni o Domingo Molina. Casi todas ofrecen degustaciones y visitas guiadas.

Ubicado a 166 km de la ciudad de Salta y a 128 de Cafayate, sobre la Ruta Nacional 40, provincia de Salta. Foto: Gobierno Argentino Ubicado sobre la Ruta Nacional 40, provincia de Salta. Gobierno Argentino Otra salida imperdible es la quebrada de las Conchas, una maravilla geológica a 20 minutos del pueblo. Allí se aprecian formaciones como el Anfiteatro, la Garganta del Diablo o el Sapo. La IA recomienda recorrerla en auto o en excursión, parando a caminar un poco en cada punto para sacar fotos.