Cómo planear el viaje de tus sueños ahora que ChatGPT incluye datos de Booking.com
OpenAI anunció que se integró el sistema de datos de estas dos páginas para brindar búsquedas más inteligentes y soporte más rápido.
Booking.com es la empresa digital elegida por cientos de personas al momento de planificar sus viajes. Esta ofrece un acceso fluido a vuelos, estadías y actividades en un solo lugar, pero ¿imaginas qué sucedería si se agrega ChatGPT?
Desde Booking explicaron que la app no tenía un filtro para buscar comodidades específicas como una cama con forma de corazón o que incluya a imitadores de Elvis Presley. La búsqueda tradicional no tenía la capacidad de procesar ese tipo de solicitudes, por eso, incluyeron a ChatGPT.
¿Cómo usar ChatGPT y Booking.com?
El primer paso es abrir la aplicación o página de ChatGPT y preguntarle acerca de un destino. En este caso, le consultamos por lugares románticos en América Latina para ir de luna de miel. También es necesario agregar datos como fechas de viaje y presupuesto disponible para que el Chat te muestre las opciones de viaje.
En algunos países podés abrir el AI Trip Planner de Booking y hacerle preguntas cómo “¿Qué me recomiendan visitar en Europa si me interesan los museos?” o “¿Cuáles son los lugares que se utilizaron para grabar mi serie favorita?”. Ofrece opciones de hospedajes, vuelos y más en pocos segundos.
Otra ventaja es que a IA te ayuda a sacar provecho de otros cientos de destinos que no están tan lejos (por lo tanto ahorras en tu viaje) y ofrecen experiencias igual de fantásticas sin estar saturadas turísticamente.
“Queremos construir un compañero similar a un conserje que te siga durante toda la duración del viaje”, dice Enggist, directora de desarrollo de producto en Booking. “Que no solo te ayude a reservar el viaje, sino que reprograme tu vuelo si se cancela, que encuentre otro hotel si te demoras y que sugiera restaurantes cercanos cuando llegues”.