ChatGPT: cerca de un millón de usuarios semanales manifiestan deseos de suicidio en sus conversaciones

El furor del ChatGPT y su uso a lo largo de lo ancho del mundo. Ha despertado, sin fin de consultas y respuestas en torno a esta práctica.. es así que más de 800 millones de personas por semana " conversan“ con el Bot sobre múltiples temas.

Uno de ellos, y el más llamativo, tiene que ver con los datos que Ro, recientemente, la empresa, fundadora de ChatGPT, OpenAi, que divulgó datos reveladores sobre la salud mental de los usuarios de esta inteligencia artificial. Según la organización especializada en Inteligencia Artificial, el 0,15% de los usuarios activos de ChatGPT mantiene conversaciones con el chatbot que incluyen comentarios explícitos sobre el suicidio. Si se lo ve a simple vista, el porcentaje parece minúsculo, sin embargo, si se considera los 800 millones de usuarios de la plataforma, se traduce en 1 millón de personas por semana, manteniendo conversaciones de este tipo.

Investigación OpenAI.ChatGPT - Interna 1 La respuesta de ChatGPT En el informe se señaló que una cantidad similar de usuarios demuestra notable apego emocional con ChatGPT y, que cientos de miles presentan signos de psicosis y manía en sus interacciones con el Bot. En este sentido OpenAi mencionó que ha trabajado en conjunto con más de 170 expertos en salud mental para llevar la más reciente de versión de ChatGPT, respondiendo de manera más adecuada y consistente en relación con las anteriores ediciones del Chat Bot.