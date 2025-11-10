Las mejores frutas para ir al baño todos los días
Las frutas que algunos agregan a su desayuno para evitar el estreñimiento. La idea es ir al baño de forma natural y constante.
Las frutas ayudan a que la digestión marche con regularidad cada día. y puedas ir al baño. Cuando falta movimiento interno, la sensación de pesadez se nota en el ánimo, en la energía y hasta en la concentración. Por eso, hay que elegir frutas con fibra, agua y textura jugosapara cuidar el intestino.
Las frutas te ayudan y no hay dudas
La ciruela es una de las favoritas para quienes buscan ir al baño sin esfuerzo. La versión fresca resulta ligera y dulce, mientras que la deshidratada te favorece cuando el estreñimiento es más fuerte. Comerla por la mañana o después del almuerzo, ayuda un montón.
El kiwi es otra fruta, sobre todo para personas con intestino irritable. Su pulpa verde contiene fibras suaves que ayudan al tránsito sin irritar. Además, al ser jugoso, aporta hidratación interna. Muchos lo consumen en el desayuno porque da una sensación de frescura que despierta el día. Si se toma con agua tibia al inicio de la mañana, la digestión se prepara con más calma.
El mango ayuda a que los alimentos se deslicen sin trabas. Es ideal cuando el cuerpo necesita suavidad y un empujoncito amable. Se disfruta en trozos o en licuado con un poco de agua.
No olvides
Tomar suficiente agua durante el día. El ejercicio, incluso un paseo de veinte minutos, activa los músculos que intervienen en la digestión.