Por qué es recomendable apagar el WiFi antes de dormir

Los especialistas aseguran que desconectar el teléfono del WiFi es muy beneficioso para la salud física y mental.

Elizabeth Montecinos

Desconectar el WiFi en la noche puede ser muy beneficioso.

Muchos especialistas recomiendan apagar la conexión WiFi antes de emprender el sueño. Esta práctica puede ser muy beneficiosa para la salud y para lograr un buen descanso. Se trata de un hábito muy sencillo que busca contrarrestar uno de los errores más normalizados de la cotidianidad: mantenerse conectado permanentemente a los dispositivos.

El motivo principal detrás de esta recomendación está relacionado con los efectos que la conectividad constante puede generar en el organismo. La exposición prolongada a la luz azul y a los campos electromagnéticos, junto con las notificaciones activas, interfiere en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Esto puede provocar insomnio, fatiga y una sensación de cansancio persistente, incluso después de dormir las horas necesarias. Desconectar el WiFi permite reducir estas interferencias y favorece un descanso más profundo y reparador.

El uso del celular antes de dormir puede tener efectos negativos en la calidad del sueño. Foto: Shutterstock
Esta es la razón por la cual tenés que apagar el WiFi al ir a dormir

Apagar el WiFi del celular antes de dormir representa una práctica cada vez más recomendada para mejorar la calidad del descanso y cuidar la salud digital. Aunque el teléfono permanezca en silencio, mantener la conexión activa genera notificaciones y actualizaciones automáticas que interfieren en el sueño profundo. Esta actividad continua mantiene al sistema nervioso en alerta y dificulta que el cerebro alcance las fases de descanso necesarias para una recuperación física y mental completa. Desconectarlo antes de acostarse permite un sueño más tranquilo y reparador.

Además de favorecer el descanso, apagar la conexión ayuda a reducir la vigilancia inconsciente que genera el uso del celular. Cuando el dispositivo permanece conectado, la mente mantiene una expectativa constante de recibir mensajes o notificaciones, lo que retrasa la desconexión del entorno digital. Al cortar el acceso a la red, el cerebro logra desprenderse de esa atención dividida, lo que facilita conciliar el sueño más rápido y de manera más profunda. Este hábito promueve una higiene digital saludable y una rutina de descanso más equilibrada.

