Por qué es recomendable apagar el WiFi antes de dormir

Los especialistas aseguran que desconectar el teléfono del WiFi es muy beneficioso para la salud física y mental.

Muchos especialistas recomiendan apagar la conexión WiFi antes de emprender el sueño. Esta práctica puede ser muy beneficiosa para la salud y para lograr un buen descanso. Se trata de un hábito muy sencillo que busca contrarrestar uno de los errores más normalizados de la cotidianidad: mantenerse conectado permanentemente a los dispositivos.

El motivo principal detrás de esta recomendación está relacionado con los efectos que la conectividad constante puede generar en el organismo. La exposición prolongada a la luz azul y a los campos electromagnéticos, junto con las notificaciones activas, interfiere en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Esto puede provocar insomnio, fatiga y una sensación de cansancio persistente, incluso después de dormir las horas necesarias. Desconectar el WiFi permite reducir estas interferencias y favorece un descanso más profundo y reparador.

El uso del celular antes de dormir puede tener efectos negativos en la calidad del sueño. Foto: Shutterstock