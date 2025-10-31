¿WiFi lento?: Esta es la solución

Cuando el wifi funciona lento, presenta un problema para los usuarios porque tienen dificultades para acceder a sitios web o usar aplicaciones en sus dispositivos. Sin embargo, existe un sencillo truco que recomiendan los expertos para duplicar la velocidad de Internet en tan solo dos minutos.

Este no consiste en tener muchos conocimientos de computación o programación. Se trata de reiniciar el módem y el router porque para que se eliminen problemas temporales y la memoria del equipo se limpie. Así se puede dar un gran impulso a la velocidad al resetear las tareas que lo ralentizaban antes.