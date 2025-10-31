¿WiFi lento?: Esta es la solución
Muchas veces, los usuarios manifiestan su descontento con la velocidad de su WiFi. Lo cierto es que existen métodos sencillos para evitar este disgusto.
Cuando el wifi funciona lento, presenta un problema para los usuarios porque tienen dificultades para acceder a sitios web o usar aplicaciones en sus dispositivos. Sin embargo, existe un sencillo truco que recomiendan los expertos para duplicar la velocidad de Internet en tan solo dos minutos.
Este no consiste en tener muchos conocimientos de computación o programación. Se trata de reiniciar el módem y el router porque para que se eliminen problemas temporales y la memoria del equipo se limpie. Así se puede dar un gran impulso a la velocidad al resetear las tareas que lo ralentizaban antes.
Te Podría Interesar
Trucos para duplicar la velocidad del Wifi
- Ubicar el módem y router: Primero es importante encontrar el router y módem en el hogar para reiniciarlo. Después, es necesario localizar el botón de apagado o el cable a la corriente eléctrica para desenchufar el router y módem.
- Apagar o desenchufar el router y el módem: Desconectar todos los cables de ambos dispositivos, tanto los de corriente como los de red si es necesario. Esperar entre 20 y 30 segundos para asegurarse de que los equipos se apaguen completamente y se borren procesos en memoria.
- Conectar el router y el módem nuevamente: Volver a enchufar primero el módem y esperar a que las luces indiquen que está encendido y funcionando. Luego conecta y enciende el router. También se recomienda esperar unos minutos a que las luces del equipo se estabilicen y vuelva a estar operativa la conexión.
- Probar el wifi: Verificar la conexión para ver si la velocidad de Internet mejoró.