Los remedios caseros para aumentar el placer

El placer no es solo intensidad, también entra por la imaginación, lo que comes, el aroma, la conversación y la confianza con uno mismo.

El placer aumenta cuando alimentamos ciertas señales. En diversas culturas se han usado remedios caseros con frutas, raíces y hierbas para avivar el interés y la conexión entre parejas o en la relación con uno mismo. Este tema atrae curiosidad porque siempre hay deseo de sentir la vida con más intensidad y presencia.

Remedios que funcionan Hablar de placer también es hablar de energía y atención. A veces se piensa que el deseo surge de manera automática, pero en realidad se nutre con lo que consumimos y con la forma en que cuidamos nuestro estado emocional. La sandía es conocida por su jugo fresco. Se toma fría para refrescar el cuerpo.

Una rutina de ejercicios físicos no se trata solo de verse bien, sino de sentirse bien y disfrutar de la intimidad. Foto: Archivo El ginseng ha sido usado en varias tradiciones asiáticas como apoyo para la fuerza y la vitalidad. Prepararlo en té por la mañana invita al movimiento. El ginkgo biloba, por otro lado, se asocia al flujo y la memoria, lo que sugiere una conexión entre percepción y sensación.